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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:23

موسكو تطور سلاحًا فتّاكًا لاستخدامه في سوريا

موسكو تطور سلاحًا فتّاكًا لاستخدامه في سوريا
اعلنت موسكو انها قامت بتطوير سلاح فتاك من خلال الاستفادة من تجارب الحرب السورية.

وذكرت مؤسسة التصنيع الحربي الروسية "روستيخ"، أنها تعمل على إنتاج محرك حديث لما يعرف بمروحية "الصياد الليلي"، بعد الاستفادة من الأخطاء المستفادة نتيجة استخدامها في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المدير التنفيذي لشركة تصنيع محركات الطائرات المروحية "ألكسندر فاتاغين" أنه تمت صناعة المحرك "في كا 2500 بي" المخصص للمروحية المذكورة بقدرات كبيرة.

وأدخلت روسيا الطائرة المروحية المعروفة باسم "صياد الليل" الحرب السورية نهاية عام 2015، مع بدء تدخلها في الحرب السورية، واستخدمتها في معركة كفرنبودة الأولى وفي مناطق ريف حمص الشمالي وريف اللاذقية.

يذكر أن روسيا ارتكبت 182 مجزرة منذ، تدخلها في سوريا أواخر 2015، وأدى تدخلها لمقتل 2228 مدنيًّا وإصابة 3172 آخرين، بحسب تقارير للدفاع المدني السوري، وتركّز استخدام السلاح الروسي على التجمعات السكنية والمنشآت الخدمية.
رقم : 896436
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