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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:17

قره باغ تدعو لفرض عقوبات على قيادات أذربيجان

قره باغ تدعو لفرض عقوبات على قيادات أذربيجان
أصدرت وزارة خارجية لجمهورية قره باغ غير المعترف بها بيانا دعت فيه المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات جماعية وفردية ضد القيادة العسكرية والسياسية لأذربيجان.

وجاء في البيان : "في ظل هذه التطورات، فإن العقوبات الجماعية والفردية ضد القيادة العسكرية والسياسية لأذربيجان هي الطريقة الأكثر فاعلية لإجبار باكو على الامتثال لالتزاماتها ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة" حسب تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الاتفاقات في 30  تشرين الأول في جنيف بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تنص على أن الأطراف لن تطلق النار عمدا على أهداف مدنية، يواصل الجيش الأذربيجاني إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي على مستوطنات قره باغ".

وتابع البيان "إنه في ليلة الخامس والسادس من تشرين الثاني الجاري، تعرضت عاصمة قره باغ بها وستيباناكيرت وشوشي لقصف مكثف، وسقط أحد الصواريخ التي أطلقها الجانب الأذربيجاني على مبنى سكني، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين".

وختم البيان بالقول إن "أفعال الجانب الأذربيجاني يهدف إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي ويعتبر جريمة حرب".

وأعلنت سلطات قره باغ، أمس الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص نتيجة للقصف الليلي الذي شنته القوات المسلحة الأذربيجانية على مدينتي ستيباناكيرت وشوشي.

وتجددت في 27 أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

هذا وتعمل عدة أطراف دولية بما فيها إيران وروسيا وتركيا على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.
رقم : 896448
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