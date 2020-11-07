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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:30

مصادر إعلامية: أردوغان سيزور ليبيا قريبا

مصادر إعلامية: أردوغان سيزور ليبيا قريبا
ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام المقبلة بغرض تعزيز العلاقات مع حكومة فائز السراج، وفق مصادر إعلامية استنادا إلى تسريبات دبلوماسية.

وأضافت المصادر أن تخلي السراج عن قراره الاستقالة الذي كان قد اتخذه قبل أسابيع كان وراءه الرئيس التركي.

وأوضحت المصادر أنه "خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين أردوغان والسراج، شدد أردوغان لرئيس حكومة الوفاق على ضرورة العدول عن قرار الاستقالة وأكد له أن الشعب الليبي بحاجة لخدماته في هذه الفترة"، وأقنعه بأن "قرار الاستقالة الذي اتخذه ليس صائبا، وسيساهم في تغيير الموازين لصالح الجهات المعادية للشعب الليبي".

وتخلل هذا اللقاء في مدينة اسطنبول التركية نقاش بين الطرفين حول التعاون الاقتصادي وإشراك أنقرة في إعادة إعمار ليبيا.
رقم : 896456
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