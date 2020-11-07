مقتل 3 مسلحين في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الباب

قتل 3 مسلحين من فريق تفكيك الالغام التابع للجماعات المسلحة الموالية لتركيا بعد انفجار لغم بمدينة الباب.



ذكر ذلك مايسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان،واضاف ان المسلحين الثلاثة عملوا ضمن فرق “الهندسة” التابعة لـمايسمى “شرطة الباب” الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة بعد أن قاموا بتكفيكها في مدينة الباب.



ووثق المرصد السوري في 5نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل قيادي عسكري في فيلق الشام الموالي لتركيا وأصيب والده بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بالقرب من المجلس المحلي لمدينة الباب ضمن مناطق نفوذالجماعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي.