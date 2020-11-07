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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:22

داخلية العراق تعلن القبض على قاتل متظاهر البصرة

داخلية العراق تعلن القبض على قاتل متظاهر البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل في البصرة .

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، "ان القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس، والذي اعترف بجريمته، مبينةً أنه تم إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيداً لاحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وكانت الوزارة قد نشرت بيانا في وقت سابق اكدت من خلالها قيامها بعملية التحقيق للكشف عن القتلة واكدت “استمراراً لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية ، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفياً بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او استخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وأن عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار”.

وسقط الناشط الشاب عمر فاضل قتيلاً خلال تفريق القوات الأمنية تظاهرة في البصرة بالقوة.

وأضاف البيان أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى “ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة” والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة، مشددةً على أنه سيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام.

ودعت الداخلية العراقية إلى أن “يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية”.
رقم : 896480
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