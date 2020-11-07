الجعفري: سورية ملتزمة بالتعاون مع “الحظر الكيميائي

اكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مجددا أن سورية لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساساً، وهي ملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي.



وأوضح الجعفري، في بيان سورية أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو، أن سورية تمكنت – رغم الظروف الصعبة التي مرت بها قبل سنوات ورغم التحديات الجسيمة التي فرضتها التنظيمات الإرهابية والإرهابيون العابرون للحدود ومشغلوهم- من التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للوفاء بتعهداتها الناجمة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013.



ولفت الجعفري إلى أنه رغم هذه التأكيدات ورغم مشاهدة الدول الغربية بأعين ممثليها لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سورية على متن سفينة أمريكية وسفن أخرى تابعة لدول أوروبية فقد تمسكت بعض الدول الأعضاء بمواقفها العدائية تجاه سورية.



وقال الجعفري: في الوقت الذي تعرب فيه سورية عن تقديرها البالغ لمواقف الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، والتي تشاطرها إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان وتحت أي ظرف كان، فإن موقفها مع هذه الدول يركز ببساطة على ضرورة الابتعاد عن تسييس هذه القضايا المهمة والحفاظ على الطابع الفني لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وبين الجعفري أن حكومات الدول الغربية مسؤولة بشكل مباشر ولا يقبل التشكيك عن المعاناة التي يعيشها السوريون منذ نحو تسع سنوات، وذلك لانخراطها المباشر في الحرب الإرهابية والسياسية والاقتصادية والمالية على سورية.



وأشار الجعفري إلى أنه حتى في مجال النقاش المرتبط بالحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل تبرز الهوة العميقة والانفصام في مواقف الدول الغربية التي دمرت العراق تحت ستار أكاذيب ثبت زيفها والتي تشن منذ سنوات حملة تضليلية وتلفق الاتهامات بحق سورية.



وتساءل الجعفري: هل تنسجم مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وشغل المقاعد الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن مع هذا الانفصام والانتقائية والازدواجية في المعايير.



وأعرب الجعفري عن رفض سورية القاطع لما ذكرته الممثل الأعلى لنزع السلاح ايزومي ناكاميتسو بخصوص عدم تلقيها أي رد أو معلومات جديدة من سورية قبل تقديمها هذه الإحاطة، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف الجعفري أن سورية تستضيف حاليا وفدا من الخبراء والمفتشين وصلوا قبل يومين وسيبقون حتى الـ 24 من الشهر الجاري وهي تتعاون تعاونا تاما مع المنظمة وتؤمن لهم الحماية والأمن والسلامة والدخول غير المقيد إلى كل الأماكن التي يريدون تفتيشها.