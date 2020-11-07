حماس تدعو المؤسسات الفلسطينية إلى التحرك لوقف مجزرة الهدم في الأغوار

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن هدم حكومة الاحتلال مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني "حمصة البقيعة" في محافظة طوباس، وتشريد 80 مواطنًا من منازلهم وتخريب مصدر رزقهم وحظائرهم، جريمة تستوجب معاقبة الاحتلال وملاحقته.



وأكدت حركة حماس، في تصريح صحفي، أن تصاعد عمليات الهدم في الأغوار يهدف إلى تفريغها من أصحابها الفلسطينيين، لتصبح لقمة سائغة لمشروع الضم (السلب والنهب).



وبيّنت حماس أنّ ما تقوم به حكومة الاحتلال هو تطبيق فعلي وعملي لمخطط "الضم" على أرض الواقع.



ودعت إلى إطلاق إستراتيجية وطنية تعتمد المقاومة بأشكالها كافة؛ لحماية الأرض الفلسطينية، ومنع حكومة الاحتلال من تطبيق مخطط الضم (السلب) على أرض الواقع وتحويل الضفة لمعازل وكنتونات.



ودعت حماس السلطة والمؤسسات الفلسطينية الحقوقية إلى سرعة التحرك أمام المؤسسات الدولية لوقف مجزرة الهدم التي تقوم بها حكومة الاحتلال في الأغوار والقدس، وإطلاق حملات شعبية عربية وإسلامية ودولية لتعرية الاحتلال ومقاطعته.