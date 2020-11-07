بايدن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن والذي أعلن فوزه على خصمه ترامب، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".



وأضاف في تغريدة أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.



وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 290 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبحسب المصادر أن جو بايدن سيلقي خطابا إلى الشعب الأمريكي الليلة في ديلاوير.