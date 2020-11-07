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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:21

من هو المبعوث الامريكي الجديد الى سوريا؟

من هو المبعوث الامريكي الجديد الى سوريا؟
ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" ان جويل روبارن تولى منصب المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا.

وحسب الصحيفة فمن المتوقع أن يشغل جويل روبارن منصب المبعوث الأمريكي إلى سوريا خلفاً لجيمس جيفري، وسبق لروبارن أن حضر معظم مباحثات جيفري منذ توليه منصبه منتصف عام 2018.

ويعرف روبارن بأنه المنسق الخاص والمعتمد في وزارة الخارجية الأمريكية للملف السوري، وممثل واشنطن في مايسمى "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وشغل روبارن منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون المشرق والمبعوث الخاص لسوريا. وهو معروف بمواقفه المطابقة لمواقف جيفيري حيث تبنى رسمياً الحرب الاقتصادية الأميركية المعلنة على الاقتصاد والليرة السورية، والتي تتسبب بتفاقم معاناة السوريين، حتى في لقمة عيشهم.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت على لسان مبعوثها روبارن تحذيراً إلى لبنان من تقديم الدعم للحكومة السورية أو السماح له بالاستفادة من مصارفها.

واعلن جيمس جيفري استقالته اليوم من منصبه كمبعوث دبلوماسي لواشنطن للبحث في الملف السوري في اتصال بعدد من نظرائه العرب والأوروبيين و"المعارضين" السوريين في الساعات الماضية، وأبلغهم فيها انتهاء مهماته، مطمئناً إياهم باستمرار السياسة الأمريكية بصرف النظر عن نتائج الانتخابات.

وهو ضابط سابق في سلاح المشاة الأمريكي وقد خدم في ألمانيا وفيتنام بين عامي 1969 و 1976، وزميل بارز في معهد واشنطن الأمريكي، تركز عمله حول الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعليه أصبح سفيراً في كل من تركيا والعراق.

وتولّى منصب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش، وعمل في السابق نائباً رئيسياً لوكيل الوزارة لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.
رقم : 896515
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