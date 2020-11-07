آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان

ولم تعلن سلطات آل سعود كالعادة، أي تفاصيل حول جلسة محاكمة العودة وأمثاله من معتقلي الرأي وما يصدر عنها.



وافاد مصدر عبر تويتر أن سلطات آل سعود تعمد مؤخراً إلى إبقاء المعتقل في الرياض بعد جلسته في مكان معزول مدة أسبوعين، كالحجر الصحي، ولكنها تمنع عنه تماماً الاتصالات بالعائلة.



وعقب المحاكمة السابقة، جددت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، دعوتها لسلطات آل سعود بإطلاق سراح الشيخ سلمان العودة المُعتقل منذ ثلاث سنوات، والمُتهم بـ (السخرية من المنجزات الحكومية)، والذي يواجه حكم الإعدام.



وقالت المنظمة الحقوقية إن الشيخ العودة يقبع في المعتقل منذ ثلاث سنوات بسبب خطابه ونشاطه السلمي، ويواجه عقوبة الإعدام بعد توجيه 37 تهمة بحقه تشمل: (السخرية من المنجزات الحكومية)، و(تلقي رسائل نصية تضمر العداء للمملكة)، و(حيازة كتاب ممنوع).



ونشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي سجلا مفصلا لمحاكمة العودة، بما في ذلك خلفية علمية عنه، والتهم التي وجّهها النائب العام سعود المعجب ونائبه محمد بن إبراهيم السبيت في قضية العودة وظروف اعتقاله.



وأوضحت أنه “كانت آخر مرة تم السماح فيها للداعية العودة بلقاء عائلته برؤيته في سجن ذهبان منتصف أيلول/ سبتمبر، بعد أربعة أشهر تم احتجازه خلالها بمعزل عن العالم الخارجي”.



ونشرت عبر منظمات حقوقية أسماء المسؤولون السعوديون عن الاعتقال غير القانوني، والمحاكمة، وسوء المعاملة للداعية العودة، وهم: سعود المعجب (النائب العام السعودي)، والعميد عادل الصبحي (مدير سجن ذهبان)، والعقيد سعد السلوم (مدير سجن الحائر)، واللواء صلاح الجطيلي (مدير الدائرة القانونية في رئاسة أمن الدولة)، وعبد العزيز بن سفر العضياني البنيوسي الحارثي (قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض)، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر (قاضي ومساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض).



وقالت احدى المنظمات الدولية إنه “يجب على المجتمع الدولي اعتبار هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق سلمان العودة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبتهم على دورهم.



وكانت السلطات السعودية اعتقلت "العودة" يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.



وبحسب أسرته وناشطين، اتصل مسؤول حكومي سعودي بالداعية قبل اعتقاله، وأمره بتغريدة مؤيدة للحظر الذي فرضته المملكة على قطر، ورد الداعية بتغريد دعاء فيها للمصالحة "بين الشعوب"، وبعد ذلك تم الاعتقال.



وسبق أن طالبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإعدام معتقلين، بينهم "العودة" (64 عاما)، بتهمة "الخروج على ولاة الأمر"، بينما تجرى محاكمته في جلسات سرية لا تحضرها وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.

