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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:01

قادة دول العالم يهنئون بايدن بفوزه في الانتخابات

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون(والذي يعرف بترامب بريطانيا!) مساء اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال جونسون: "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة".

من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بأنه "رغم بقاء بعض عمليات الفرز، إلا أنه اتضح الآن أن جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".

هذا و هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جو بايدن وكامالا هاريس وقال إن تحديات كثيرة تنتظر الولايات المتحدة وفرنسا

كما هنأ رئيس الوزراء الإسباني بايدن في تغريدة على تويتر.

هذا وهنأت المستشار الألماني بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية
رقم : 896534
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