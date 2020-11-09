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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:13

قوات الوفاق تعلن عن تعزيزات جديدة في سرت شمالي ليبيا

قوات الوفاق تعلن عن تعزيزات جديدة في سرت شمالي ليبيا
 أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أمس الأحد، أن مجموعة جديدة من "مرتزقة فاغنر” عززت مواقعها غرب مدينة سرت شمالي البلاد.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها عملية “بركان الغضب”، التابعة لقوات الوفاق على صفحتها في “فيسبوك”.
قوات الوفاق تعلن عن تعزيزات جديدة في سرت شمالي ليبيا
وافادت التدوينة بأن “مجموعة جديدة" مما اسمتهم "عصابة مرتزقة فاغنر" تعزز مواقعها في منطقة الخزان في جارف قرب منطقة البطومة غرب سرت، وتقوم بتركيب رادار جديد في المنطقة فور وصولها”.
وأرفقت التدوينة بصورة تظهر مجموعة من الأشخاص على متن سيارة، وقالت إنها “صورة لمرتزقة الجنجويد (السودانية) المتحالفين مع "مليشيات حفتر الإرهابية" الهاربة في شوارع سرت اليوم”.
ورحبت قوات الوفاق الجمعة، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، خلال الأيام المقبلة، مشترطا خروج المرتزقة وانسحاب قوات حفتر.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار حيث يتهم الطرفان البعض بخرق الهدنة.
رقم : 896713
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