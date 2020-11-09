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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:36

وزير الطاقة الإيراني يصل إلى الدوحة

وزير الطاقة الإيراني يصل إلى الدوحة
 وصل وزير الطاقة الايراني ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر رضا اردكانيان ،صباح اليوم الاثنين، الى االدوحة لتسليم رسالة خطية من الرئيس روحاني الى امير قطر .

وافادت وكالة "ارنا" ان وزير الطاقة سيبحث مع المسؤولين في قطر سبل تمتين وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن تسليم امير قطر رسالة الرئيس روحاني ، كما سيلتقى نظيره القطري " علي الكواري " وكذلك وزير الصناعة والتجارة وايضا وزير شؤون الطاقة القطري .

تنمية العلاقات الاقتصادية والتحضير لانعقاد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وقطر والتي ستنعقد في القريب العاجل هي على جدول برامج وزير الطاقة الايراني خلال زيارة الدوحة .

ومن المقرر انعقاد اجتماعات الجولة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين حتى نهاية العام الحالي في اطار تنمية العلاقات التجارية بين البلدين اكثر فاكثر .

واتفق وزير الطاقة الايراني ووزير الصناعة والتجارة القطري خلال اجتماع عقد عبر الدائرة المغلقة بتقنية الفيديو كنفرانس بتاريخ 14 تشرين الاول الماضي على استضافة طهران لاجتماعات الجولة السابعة للجنة التعاون المشتركة بين البدين حتى نهاية العام الحالي.

واكد الوزيران على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين مرحبين بتطوير هذه العلاقات على الصعيد التجاري اكثر فأكثر وضرورة التعاون المشترك لازالة العقبات وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بينهما .
رقم : 896724
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