مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ،أمس الأحد، أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.



ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية، أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة - دير الزور.