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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:40
مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ،أمس الأحد، أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية، أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة - دير الزور.
رقم :
896726
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