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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:29

الاحتلال يأمل بعودة التنسيق الأمني مع السلطة بعد فوز بايدن

الاحتلال يأمل بعودة التنسيق الأمني مع السلطة بعد فوز بايدن
أعرب مسؤولون في جهاز الأمن الإحتلال الإسرائيلي عن أملهم بأن يؤثر انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة على علاقات "الاحتلال" مع السلطة الفلسطينية، وإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة عبرية اليوم الإثنين.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أعلن عن وقف التنسيق الأمني في أعقاب إعلان رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، عن مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل غور الأردن إلى "كيان الاحتلال"، في إطار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن "صفقة القرن".

وهنأ عباس بايدن بفوزه في الانتخابات، من دون التطرق إلى العلاقات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

وقالت الصحيفة إنه "حتى اليوم لا يجري تنسيق أمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية والشاباك"، مضيفة أنه في "إسرائيل" لا يعتقدون أنه يتوقع حدوث تغيير دراماتيكي في سياسة السلطة في هذه القضية".

وحسب الصحيفة، فإن "التقديرات ترجح أنه بعد دخول بايدن إلى منصبه، لن يستمر أبو مازن في رفضه للحصول على أموال الضرائب الموجودة بحوزة "إسرائيل"، وسيعود إلى مسار التنسيق الأمني.

وفي جميع الأحوال، لا توجد توقعات لدى جهاز الأمن بتغيير دراماتيكي، والتقديرات هي أن استقرار الوضع الأمني سيجري تدريجيا، وفقط بعد استئناف العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية".
رقم : 896736
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