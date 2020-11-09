إيران.. تدشين 181 مشروعا غازيا في جنوب البلاد

دشن وزير النفط بيجن زنكنة ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين، 181 مشروعا لامداد قرى ومشاريع صناعية بخدمة الغاز الطبيعي في محافظة "فارس" جنوب ايران.



تشمل المشاريع استكمال عمليات امداد الغاز لمدينة واحدة، و55 قرية و 125 مشروعا صناعيا عبر تخصيص ائتمان بقيمة 1.88 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).



وتستهدف الشركة الوطنية للغاز عبر هذه المشاريع، التنمية الاقتصادية وزيادة الرفاهية الاجتماعية وايجاد فرص العمل والحفاظ على البيئة.



وأوضح المدير التنفيذي لشركة الغاز في فارس ،اليوم الأثنين، بأن وبتنفيذ 30 الف كم من خطوط التمرير وشبكة امداد الغاز في المحافظة، باتت 102 مدينة و 98.2 بالمئة من السكان و اكثر من 2000 قرية مايعادل 95 بالمئة من سكان الارياف تتمتع بخدمات شبكة الغاز.