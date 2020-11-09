حملة بايدن تحذر من التلكؤ في الانتقال الرسمي للسلطة

حثت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ،أمس الأحد، رئيسة إدارة الخدمات العامة المعينة من قبل الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على انتقال رسمي للسلطة على الرغم من رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة.



وحذرت حملة بايدن من أن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأمريكية تعتمد على إشارة واضحة بأن البلاد ستقوم "بانتقال سلس وسلمي للسلطة".



وأعلنت شبكات التلفزة الأمريكية يوم السبت فوز بايدن في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لكن ترامب وحلفاءه أوضحوا أنه لا يعتزم التنازل في أي وقت قريب.



وقالت متحدثة إن مديرة إدارة الأجهزة العامة إميلي ميرفي، التي عينها ترامب في المنصب عام 2017 ، لم تعلن بعد الفائز بشكل واضح مما أدى إلى تأخير وصول فريق بايدن إلى ملايين الدولارات من التمويل الاتحادي والقدرة على مقابلة المسؤولين في وكالات المخابرات والإدارات الأخرى.



وامتنعت المتحدثة عن تحديد موعد اتخاذ مثل هذا القرار، وقال النائب جيري كونولي الذي يرأس اللجنة الفرعية للعمليات الحكومية بمجلس النواب الأمريكي إنه يجب على ميرفي بدء العملية دون تأخير، وأضاف أن " الإدارة تلعب دورا حاسما في الانتقال السلمي للسلطة وضمان عدم تعطيل الخدمات الحكومية الحيوية. ويعد هذا أكثر أهمية في خضم جائحة قاتلة".