الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:42

حملة بايدن تحذر من التلكؤ في الانتقال الرسمي للسلطة

حملة بايدن تحذر من التلكؤ في الانتقال الرسمي للسلطة
حثت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ،أمس الأحد، رئيسة إدارة الخدمات العامة المعينة من قبل الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على انتقال رسمي للسلطة على الرغم من رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة.

وحذرت حملة بايدن من أن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأمريكية تعتمد على إشارة واضحة بأن البلاد ستقوم "بانتقال سلس وسلمي للسلطة".

وأعلنت شبكات التلفزة الأمريكية يوم السبت فوز بايدن في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لكن ترامب وحلفاءه أوضحوا أنه لا يعتزم التنازل في أي وقت قريب.

وقالت متحدثة إن مديرة إدارة الأجهزة العامة إميلي ميرفي، التي عينها ترامب في المنصب عام 2017 ، لم تعلن بعد الفائز بشكل واضح مما أدى إلى تأخير وصول فريق بايدن إلى ملايين الدولارات من التمويل الاتحادي والقدرة على مقابلة المسؤولين في وكالات المخابرات والإدارات الأخرى.

وامتنعت المتحدثة عن تحديد موعد اتخاذ مثل هذا القرار، وقال النائب جيري كونولي الذي يرأس اللجنة الفرعية للعمليات الحكومية بمجلس النواب الأمريكي إنه يجب على ميرفي بدء العملية دون تأخير، وأضاف أن " الإدارة تلعب دورا حاسما في الانتقال السلمي للسلطة وضمان عدم تعطيل الخدمات الحكومية الحيوية. ويعد هذا أكثر أهمية في خضم جائحة قاتلة".
رقم : 896739
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
9 تشرين الثاني 2020
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
9 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
7 تشرين الثاني 2020
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
7 تشرين الثاني 2020
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
7 تشرين الثاني 2020
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
7 تشرين الثاني 2020
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
7 تشرين الثاني 2020
هكذا تودع ايران ترامب
هكذا تودع ايران ترامب
7 تشرين الثاني 2020
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
7 تشرين الثاني 2020
العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية
العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية
6 تشرين الثاني 2020
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
6 تشرين الثاني 2020
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
6 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)