الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:36

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاثنين، 11 مواطنا من الضفة، بينهم، أشقاء، وأمين سر حركة "فتح" في بيت تعمر.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر "فتح" في بيت تعمر شرق بيت لحم، مراد محمد جدال أبو محيميد (38 عاما)، والمواطن محمد هاشم أبو محيميد (42 عاما)، واستولت على مركبة الأخير الخاصة.

كما اعتقلت تلك القوات الأشقاء الثلاثة صلاح (29 عاما)، وفؤاد (28 عاما)، ومعتز (25 عاما) جمعة ابو محيميد، بعد أن داهمت منزل ذويهم في القرية، إضافة إلى المواطن محمد صلاح المساعيد من مخيم عايدة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عماد فهمي عمار (38 عاما)، من بلدة قفين شمال طولكرم، واستولت على هاتفه الشخصي، ومبلغا من المال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان بينهم شقيقان، وهم: مصعب (28 عاما)، وصلاح نضال الزغير (29 عاما)، عقب دهم منزل ذويهما في حي مفرق المدارس بمدينة الخليل، كما اعتقلت الشابين مؤيد وليد عمرو (28 عاما) ومحمد يوسف شاهين (27عاما)، من دورا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين.
رقم : 896743
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
9 تشرين الثاني 2020
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
9 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
7 تشرين الثاني 2020
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
7 تشرين الثاني 2020
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
7 تشرين الثاني 2020
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
7 تشرين الثاني 2020
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
7 تشرين الثاني 2020
هكذا تودع ايران ترامب
هكذا تودع ايران ترامب
7 تشرين الثاني 2020
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
7 تشرين الثاني 2020
العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية
العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية
6 تشرين الثاني 2020
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
6 تشرين الثاني 2020
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
6 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)