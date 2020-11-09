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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:40

الخارجية الإيرانية : لا يمكن شراء الأمن في المنطقة

الخارجية الإيرانية : لا يمكن شراء الأمن في المنطقة
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ،اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، ان الاتفاق النووي كان نتيجة حوار مطول بين ايران و5 دول لها عضوية دائمة في مجلس الامن وليس بين ايران واميركا التي خرجت منه ، واكد ان على اميركا تحمل التبعات القانونية لخروجها من الاتفاق النووي .

وقال خطيب زاده الحكومة الاميركية مارست البلطجة وخرجت من عشرات الاتفاقيات الدولية وما حدث هو رسالة هامة لمنطقتنا، مضيفا: ايران اكدت لكل دول الجوار ان الامن في المنطقة لايمكن شراؤه .

هذا واعلن المتحدث باسم الخارجية ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزرو باكستان غدا الثلاثاء على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع في زيارة الى البلد الجار تستغرق يومين حيث سيلتقى خلالها بالمسؤولين السياسيين والعسكريين فيها بمن فيهم القائد العام للجيش الباكستاني .

وفيما يتعلق بجولة الوزير ظريف في الاسبوع المنصرم التي شملت ثلاث دول في امريكا اللاتينية قال خطيب زاده : ان الوزير ظريف زار ثلاث دول في امريكا اللاتينية وشارك في مراسم اليمين الدستوري لرئيس بوليفيا المنتخب واجتمع هناك مع نظيره كما اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية نيكاراغواي واجرى ايضا لقاءات مع المسؤولين في كل من كوبا وفنزويلا .
رقم : 896744
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