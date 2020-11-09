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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:44

تركي الفيصل: بايدن يدرك مصالح بلاده في المنطقة

تركي الفيصل: بايدن يدرك مصالح بلاده في المنطقة
قال رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق تركي الفيصل، إن "الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" يدرك مصالح بلاده في المنطقة، معتبرا أن الرياض تبقى أكبر شريك استراتيجي لواشنطن بالمنطقة"، حسب تعبيره.

وقال الفيصل إن بايدن "لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما"حسب قوله.

وأشار الفيصل إلى متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

كما شدد تركي الفيصل على متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكافة الإدارات الأمريكية جمهورية كانت أو ديمقراطية، مشيرا إلى أنه رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات حسب تغير الأوضاع، ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة، وفق تعبيره.
رقم : 896746
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