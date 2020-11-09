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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:56

لبنان.. نقيب الأطباء يحذّر من الوصول لكارثة صحية

لبنان.. نقيب الأطباء يحذّر من الوصول لكارثة صحية
حذر نقيب الأطباء في لبنان ​شرف أبو شرف​ من الوصول لكارثة صحية، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان وتخطي عدد الاصابات الالفين في اليوم الواحد.

ولفت نقيب الأطباء إلى أنّ "أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد تتزايد بشكل كبير، وعدد من الأطبّاء يعانون من الإصابة أيضًا"، كاشفًا أنّ "لدينا 17 طبيبًا موجودين في العناية المشدّدة، 3 أطبّاء توفوا وأكثر من 100 في ​الحجر المنزلي​؛ وإذا استمرّت الأعداد بالتزايد بالنسبة للطاقم الطبّي والتمريضي، فلن يبقى من يُعالج المصابين".

وأوضح في حديث إذاعي،" أنّنا نطالب ب​الإقفال​ التام لالتقاط الأنفاس وتجهيز ​المستشفيات​، والحجر الجزئي لم يعطِ النتيجة المرجوّة"، مركّزًا على أنّ "​لبنان​ لا يملك الإمكانيّات للاستمرار في هذا الشكل، أي أعداد تزداد بقوّة ومستشفيات لا مكان لديها لاستقبال المرضى". وأشار إلى أنّ "جزءً من المواطنين لا يتقيّد بالتدابير الصحيّة، ونطالب ​القوى الأمنية​ بتطبيق الإجراءات بصرامة".

وشدّد أبو شرف على أنّ "المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المرضى، "وأعلم أنّ وضعنا الاقتصادي مزرٍ والناس بحاجة للعمل كي تعيش، لكن لا يمكننا أن نستلشىء بـ"المصيبة" الّتي نحن فيها، وإلّا فقد نكون مقبلين على كارثة صحيّة، ولا يمكننا مواجهة "كورونا" إلّا بالتعاون والتكاتف".
رقم : 896748
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