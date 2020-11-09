الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:31

حمد بن جاسم يستغل فوز بايدن لنصيحة دول مجلس التعاون

حمد بن جاسم يستغل فوز بايدن لنصيحة دول مجلس التعاون
أكد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض.

وفي سلسلة تغريدات له على "تويتر"، في معرض تعليقه على إعلان فوز "جو بايدن"، دعا حمد بن جاسم آل ثاني دول مجلس التعاون والجامعة العربية إلى "إعادة النظر في سياساتها المتخذة غالبا من أجل أجندات لا تخدم مصالحنا"، مشدداً على ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض.

وقال: "عادة ما ينشغل العرب دولا وشعوبا في ضوء نتيجة كل انتخابات أمريكية بتوقعات وتحليلات لما سيترتب على تلك النتيجة من أمور، تختلف وفقاً للرئيس الفائز ديمقراطيا كان أم جمهوريا".

ورأى بن جاسم أنه: "بصرف النظر عمن يفوز بالرئاسة الأميركية، فإن هناك عبراً ودروساً يجب أن نتعلمها انطلاقاً من مصالحنا، فقوة دولنا تنبع في الأصل من العمل المدروس الذي نقوم به لتحقيق التنمية الوطنية وسيادة القانون، كي نضمن التفاف الشعب حول القائد".

وقال رئيس وزراء قطر الأسبق: "نحن لا نستمد قوتنا من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض بل يفترض أن نستمدها من شعوبنا. ومن هنا فإن علينا أن نعيد النظر في كل السياسات التي اتخذت غالباً من أجل أهداف وأجندات لا تخدم مصالحنا، ومن أبرز الأمثلة الحصار المفروض على بلدي والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق".
رقم : 896755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع
الخارجية الإيرانية : لا يمكن شراء الأمن في المنطقة
الخارجية الإيرانية : لا يمكن شراء الأمن في المنطقة
9 تشرين الثاني 2020
جيران إيران ومشكلة عدم الاتعاظ المزمن من تجارب التاريخ
جيران إيران ومشكلة عدم الاتعاظ المزمن من تجارب التاريخ
9 تشرين الثاني 2020
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
9 تشرين الثاني 2020
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
9 تشرين الثاني 2020
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
9 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
7 تشرين الثاني 2020
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
7 تشرين الثاني 2020
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
7 تشرين الثاني 2020
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
7 تشرين الثاني 2020
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
7 تشرين الثاني 2020
هكذا تودع ايران ترامب
هكذا تودع ايران ترامب
7 تشرين الثاني 2020
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
7 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)