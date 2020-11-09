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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:47

وفد صناعي وتجاري ‘‘إسرائيلي‘‘ يزور دبي بدعوة رسمية

وفد صناعي وتجاري ‘‘إسرائيلي‘‘ يزور دبي بدعوة رسمية
يزور وفد إسرائيلي مكون من رؤساء منظمات قطاع الأعمال والصناعة والاستثمار، مدينة دبي الإماراتية، بعد دعوة رسمية تلقاها من نقابة التجارة والصناعة في دبي.

وزعمت قناة عبرية، أن الزيارة تستهدف إرساء الأساس لتطوير سريع لسبل التعاون في قطاع الأعمال والتجارة بين "إسرائيل" والإمارات، جنبا إلى جنب مع المؤسسات الرائدة هناك بمجال الصناعة والتجارة والاستثمار.

كما تهدف الزيارة إلى دفع إقامة نشاط تجارة حر مع دول الخليج (الفارسي) وشرق أفريقيا وجنوب آسيا، من خلال المناطق التجارية المميزة في الإمارات.

ويضم الوفد الإسرائيلي كلا من رئيس اتحاد الغرف التجارية أورئيل لين ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس رؤساء أرباب العمل والشركات رون تومر ورئيس معهد التصدير أديب باروح والذي يمثل تطوير العلاقات التجارية من قبل "إسرائيل"، ورئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين أبشلوم أبو فيلن.

وسيجتمع أعضاء البعثة مع نظرائهم من رؤساء القطاعات الاقتصادية في الإمارات، للتعرف على مراكز التجارة المركزية في دبي والتي ستكون متاحة لأول مرة لرجال الأعمال الإسرائيليين.

وفي 13 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
رقم : 896757
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