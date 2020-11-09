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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:26

الاحتلال يسجل 10 وفيات و522 إصابات جديدة بكورونا

الاحتلال يسجل 10 وفيات و522 إصابات جديدة بكورونا
أعلنت وزارة صحة كيان الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الاثنين، تسجيل 10 وفيات و522 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات لدى الاحتلال، منذ بدء تفشي الوباء 319 ألفا و 562 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى ألفين و674.

ووفقا لأرقام الاحتلال، وصل عدد الإصابات النشطة إلى 8 آلاف و153، وارتفع إجمالي الإصابات الخطرة إلى 322، منها 138 حالة تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويأتي نشر هذه الأرقام في وقت حذر فيه وزير صحة الاحتلال يولي ادلشتاين، من "مغبة فقدان السيطرة على نسبة الإصابة بكورونا في حال شُرع الأحد القادم في تطبيق المرحلة الثالثة من التسهيلات حتى ولو جزئيا".

وتشمل المرحلة الثالثة: إعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق والمحال التي تستقبل الجمهور، إضافة إلى عودة تلاميذ الصفوف الحادي عشر والثاني عشر إلى مقاعد الدراسة.
رقم : 896768
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