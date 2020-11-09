القوات العراقية تلقي القبض على أربعة إرهابيين في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق ،اليوم الاثنين، عن القائها القبض على اربعة ارهابيين ضمن صفوف تنظيم "داعش" في نينوى.



وقالت الوكالة في بيان: انه "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى من القاء القبض على اربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى وفق مذكرات قبض قضائية لمطلوبيتهم وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.



واضافت الوكالة أن المعتقلين "عملوا ضمن مايسمى ديوان الجند و ولاية دجلة تحت كنى وأسماء مختلفة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث تم ايداعهم التوقيت لإستكمال التحقيق وأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".