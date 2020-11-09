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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:28

انطلاق الحوار السياسي الليبي في تونس

انطلاق الحوار السياسي الليبي في تونس
انطلقت وقائع الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي في العاصمة التونسية، تحت شعار ليبيا أولا.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ،خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الأحد، إن هذا الملتقى هو ''الفرصة الأخيرة التي لا يجب أن نخسرها''، مشيرة إلى أن مخرجات برلين وغيرها من المسارات ستكون الإطار للحوار السياسي.

وأضافت وليامز: "سوف نعمل على تطوير خارطة الطريق خلال الأيام الستة، ونفتح المجال للنقاشات اعتمادا على عدد من المبادئ كالشمولية والشفافية والفعالية والتعددية".

وشددت وليامز على أن من المتطلبات التي اشترطتها البعثة في المشاركين التعهد بعدم الترشح لأي منصب في السلطة المقبلة.

وأضافتالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة: "شعرنا بنوع من الثقة والتوافق بين الوفود المشاركة في الملتقى"، مؤكدة أنهم عاقدون العزم على الخروج بحلول توافقية من أجل مصلحة ليبيا.

وأوضحت وليامز أنه تم تجاوز مختلف العقبات، وأن الـ 75 شخصية المشاركة في الملتقى يمثلون مختلف القوى الحية الليبية وتنوع ليبيا ويمثلون 13 منطقة انتخابية.
رقم : 896776
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