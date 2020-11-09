لبنان.. اقفال المدارس بسبب كورونا

أعلن وزير التربية في لبنان طارق المجذوب عن توقف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم الاثنين و الثلاثاء ليستكمل التعلم عن بعد خلال اليومين المحددين حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية.



ويأتي ذلك بسبب ايقاف العمل بخطة الاقفال المناطقية، وبانتظار ما سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الذي سيعقد اليوم بخصوص خطة التصدي لفيروس كورونا، على أن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز الارشاد ودور المعلمين مفتوحة لتأمين العمل الاداري، وتعتمد المداورة في الحضور بين افراد الهيئة الادارية لتأمين متطلبات استكمال التسجيل والتدريس عن بعد.



أما بخصوص الهيئة التعليمية، فقال المجذوب في بيان من الممكن تأمين التعلم التزامني والمتابعة التربوية من خارج المؤسسة التعليمية أو من داخلها، بالتنسيق مع مدير المؤسسة.



وأكّد أن الامتحانات الرسمية والامتحانات في مؤسسات التعليم العالي وامتحانات الكولوكيوم تستكمل حضوريا على أن تتخذ الاجراءات الصحية اللازمة لافتاً الى أن غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم العالي، تواكب على مدار الساعة، جميع المعنيين من الاسرة التربوية على الخط الساخن 01/772168.



و في هذا السياق دعا رئيس الجمهورية لبنان ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي قبل الظهر اليوم ، للبحث في الوضع الصحي، بعد تطور انتشار وباء كورونا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.



وتحدثت معلومات عن انّ المجلس سيعلن اقفال البلاد بدءاً من الخميس المقبل لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وذلك لمدة 15 يوماً كمرحلة اولية، ومن بعدها يتمّ اتخاذ القرار المناسب، في حال انخفاض عدد الاصابات بنحو سريع. وستُتخذ اجراءات امنية صارمة منعاً لتجول اي كان سوى العناصر الامنية والطواقم الطبية والمؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين، خصوصاً وانّ قوى الامن ستنفذ انتشاراً واسعاً وحواجز أمنية في مختلف المناطق.