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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:58

اشتيه: الاستيطان عدو السلام

اشتيه: الاستيطان عدو السلام
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الاستيطان عدو السلام، وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأضاف رئيس الوزراء ،في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، أن عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن ويشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية.

وشدد على أنه قد حان الوقت لإسرائيل ان تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص.

ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس الحكومة الفلسطيني عن أمله في أن يشكل انتخاب جو بايدن رئيسا لأمريكا، بارقة أمل للعمل على مسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الصراع.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال اشتيه إن لجنة الطوارىء تدارست قبل يومين الوضع الوبائي في فلسطين واطلعت على عدد الإصابات اليومية،  مضيفا أنه بهدف اجتناب أي إغلاقات فقد قررنا "تشديد الاجراءات المتمثلة بالالتزام بالكمامة ومنع الازدحام والتجمهر ووضعنا بروتوكولا مشددا للصلاة وسيتم تغليظ العقوبات على المخالفين".
رقم : 896784
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