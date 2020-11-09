وزير الصحة اللبناني: الإقفال فرصة لقطاع الصحة لـ لملمة قواه

اعتبر ​وزير الصحة اللبناني​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، أنّ "​الإقفال​ التام فرصة للقطاع الصحّي للملمة قواه، ورفع الجهوزيّة الّتي تأخّرت كثيرًا".



واوضح الوزير حسن أنّ "هناك مستشفيات إلى حدّ الآن غير جاهزة لاستقبال مرضى وباء "​كورونا​"، والجهوزيّة هي أوّلًا بالقرار والإرادة، ومن ثمّ تأتي الأمور اللوجستيّة".



ولفت الوزير اللبناني إلى "أنّنا تواصلنا مع حاكمية "​مصرف لبنان​" لإمكانيّة تحرير مبلغ معيّن من أرصدة ​المستشفيات الخاصة​، لصالخ فتح أقسام خاصة بـ"كورونا"، ولا يمكن بعد اليوم التذرّع بالموضوع المالي"، كاشفًا أنّه "ستكون هناك لجنة فنيّة من ​وزارة الصحة العامة​ و​نقابة الأطباء​ تبدأ العمل غدًا صباحًا، وستزور المستشفيات خاصّ في ​بيروت​ و​جبل لبنان​، للتأكّد من عدم جهوزيّتها اللوجيستيّة لفتح أقسام "كورونا".



وكان رئيس لجنة التدابير الوقائية لمكافحة كورونا ​اللواء​ ​محمود الأسمر​ قد أشار في وقت سابق الى أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ دعا ​المجلس الاعلى للدفاع​ للإجتماع غدا لمناقشة الوضع الصحي، وقرار ​الإقفال​ يعود له، خصوصا أننا نسمع صرخات عديدة في هذا الاطار وبينها ​نقابة الأطباء​".



ولفت ​اللواء​ الأسمر الى أن " اللجنة الوزارية لمتابعة ​فيروس كورونا​ اجتمعت الأسبوع الماضي، بحضور نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ وطلبنا منها العمل على تجهيز المستشفيات الخاصة"، كاشفا أن "50 بالمئة من المستشفيات الخاصة لم تفتح أقساما لكورونا حتى الآن".