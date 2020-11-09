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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:08

الرئيس التونسي: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا

الرئيس التونسي: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا
قال الرئيس التونسي قيس سعيد ،اليوم الاثنين أمام ملتقى الحوار الليبي، إن حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون ‏‏"ليبيا - ليبيا".‏

وقال قيس سعيد في كلمته، "الحل في ليبيا، يتمثل باستعادة الشعب الليبي سيادته الكاملة على كل أراضية"، مشددا على أنه "لا مجال للوصاية على الشعب الليبي، تحت أي شكل أو أي عنوان".

واقترح الرئيس التونسي على الأطراف الليبية، ألا يترشح من يدير المرحلة الانتقالية لنيل مناصب في المرحلة التالية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد قالت في كلمتها الافتتاحية أيضا، إن العالم يقف الآن على مشارف ليبيا جديدة.

وقالت ويليامز إن ليبيا الجديدة تأتي بعد سنوات من الانقسام والتشظي والأزمات المتعددة.

وأضافت "نحن نخطو إلى الأمام معتمدين على عزيمة الليبيين ونستند بقوة على إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وحماية ثرواته".

وشددت وليامز على أن هذا المسار لم يكن مفروشا بالورود ولم يكن سهلا"، مؤكدة أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم أسهم في تهدئة الأجوا، معربة عن أملها في تحقيق حلول توافقية من أجل مصلحة ليبيا.
رقم : 896786
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