الاسد يندد بالحصار الغربي المفروض على الشعب السوري

اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان الحصار الغربي المفروض على الدولة والشعب السوري يعتبر عقبة كبيرة امام عودة اللاجئين.



وخلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس اكد الرئيس الاسد: لدينا امال كبيرة في مؤتمر اللاجئين السوريين للخروج بنتائج عملية لاجل عودة اكبر عدد منهم الى البلاد، واضاف ان مسألة اللاجئين السوريين هي الاولوية الاولى للحكومة.



من جهته قال الرئيس بوتين انه خلال بؤرة الإرهاب الدولي في سورية تم القضاء عليها عمليا ووصف العمل ضمن صيغة أستانا بشأن سورية بالفعال، مضيفا، ان روسيا تواصل جهود تطبيع الوضع في سورية.