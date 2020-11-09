ايران تنجز خطة اولية لتصدیر الغاز لأفغانستان

أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية للغاز عن إنجاز خطة أولية لتصدير الغاز الى أفغانستان.



وبيّن " حسن منتظر تربتي" في مراسم تدشين 118 مشروع لامدادات الغاز في محافظة " فارس" (جنوب) اليوم الاثنين، أن الخطة الاولية قد أنجزت وجرت مراسلات بهذا الشأن ومن المنتظر دخول الجهاز الدبلوماسي الايراني على الخط، وأنه من المستهدف الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروع تصدير الغاز لافغانستان فيما يتوجب حصول القطاع على موافقات من الحكومة الافغانية بهذا الخصوص.



من جهة ثانية حول مدى تأثير اكتشاف تركيا حقلا غازيا ضخما في البحر السود، على عقد توريد الغاز من ايران، أكد تربتي أن الموضوع لايؤثر على العقد الحالي بين البلدين، ومن المؤمل أن بدء مفاوضات ثنائية حول تمديده.