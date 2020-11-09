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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:57

إصابات كورونا تتجاوز الـ 10 ملايين في الولايات المتحدة

إصابات كورونا تتجاوز الـ 10 ملايين في الولايات المتحدة
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد، حاجز الـ 10 ملايين إصابة، مع اجتياح الموجة الثالثة البلاد.

وبذلك تعد الولايات المتحدة أول دولة في العالم تصل إلى هذا الرقم الضخم من الإصابات منذ بدء الجائحة.

وبهذا العدد من الإصابات تملك الولايات المتحدة خمس عدد الإصابات العالمية، والتي تجاوزت أمس الأحد 50 مليون إصابة بكوفيد-19.

تأتي هذه الطفرة في عدد الإصابات مع اقتراب موسم العطلات حيث يفكر كثير من الناس فيما إذا كانوا سيسافرون ويحضرون التجمعات الداخلية مع الأصدقاء والأقارب، وهي المواقف التي يرتفع فيها خطر انتقال الفيروس، كما يقول خبراء الصحة العامة، وفقا لموقع صحيفة "نيويورك تايمز".

وسجلت الولايات المتحدة نحو المليون العاشر خلال الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما، بينما سجلت المليون التاسع في خلال أسبوعين، وهو ما يشير إلى سرعة انتشار المرض في البلاد، وفقا للصحيفة.

وأحصت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 بلغ 131420 حالة يوم السبت وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة أربع مرات خلال الأيام السبعة الماضية .

وتوفي أكثر من 237 ألف أمريكي جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

ويشير تحليل إلى أن حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي يوم السبت، وهو اتجاه شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس/آب، ومن المقرر أن تصل أعداد الوفيات إلى ما يقارب 256 ألف بحلول 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعهد يوم السبت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي قضى معظم حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الجائحة، بجعل التصدي للجائحة إحدى أهم أولوياته.
رقم : 896795
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