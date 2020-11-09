اليكم الموقف الوبائي لكورونا في العراق اليوم

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.وسجلت الوزارة 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3305 حالات للشفاء من كورونا وسجلت 53 حالة وفاة جديدة بكورونا.