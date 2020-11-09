الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:01

6 وفيات و680 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

6 وفيات و680 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينة برام الله مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 88 عاما من السموع، مواطنة 53 عاماً من حلحول، مواطن 76 عاما من رام الله، مواطن 51 عاماً المزرعة القبلية، مواطن 83 عاماً من بيتونيا).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (82)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (36)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (4)، طولكرم (23)، طوباس (6)، قطاع غزة (270)، ضواحي القدس (12).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 260 حالة في الضفة الغربية (الخليل 18، جنين 19، نابلس 133، طولكرم 28، سلفيت 7، طوباس 2، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 44)، قطاع غزة 210.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
رقم : 896809
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع
الخارجية الإيرانية : لا يمكن شراء الأمن في المنطقة
الخارجية الإيرانية : لا يمكن شراء الأمن في المنطقة
9 تشرين الثاني 2020
جيران إيران ومشكلة عدم الاتعاظ المزمن من تجارب التاريخ
جيران إيران ومشكلة عدم الاتعاظ المزمن من تجارب التاريخ
9 تشرين الثاني 2020
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
9 تشرين الثاني 2020
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
9 تشرين الثاني 2020
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
9 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
7 تشرين الثاني 2020
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
7 تشرين الثاني 2020
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
7 تشرين الثاني 2020
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
7 تشرين الثاني 2020
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
7 تشرين الثاني 2020
هكذا تودع ايران ترامب
هكذا تودع ايران ترامب
7 تشرين الثاني 2020
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
7 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)