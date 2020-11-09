6 وفيات و680 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينة برام الله مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 88 عاما من السموع، مواطنة 53 عاماً من حلحول، مواطن 76 عاما من رام الله، مواطن 51 عاماً المزرعة القبلية، مواطن 83 عاماً من بيتونيا).



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (82)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (36)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (4)، طولكرم (23)، طوباس (6)، قطاع غزة (270)، ضواحي القدس (12).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 260 حالة في الضفة الغربية (الخليل 18، جنين 19، نابلس 133، طولكرم 28، سلفيت 7، طوباس 2، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 44)، قطاع غزة 210.



وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.