خطة الاحتلال لإنشاء شبكة مواصلات بين المستوطنات في الضفة

ناقشت وزيرة المواصلات الإسرائيليّة، ميري ريغيف، مع رؤساء المستوطنات و"الإدارة المدنية" مساء أمس، خطّة استراتيجية بعيدة المدى، لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة.



وبحسب موقع "عرب 48" فإنّ الخطة تتضمّن مخطّطات للأعوام العشرين المقبلة، وتشمل شوارع الاتفافية، تصل بين المستوطنات وشوارع أفقية وعموديّة جديدة.



وتضم الخطة أيضاً مشاريع جديدة، منها شارع جديد يحمل رقم 80 سيحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن، سيتم تطويرها وأخرى جديدة، بالإضافة إلى شوارع جديدة للربط بين شارعي 80 و90.



وأشار إلى أنّ الخطّة ستضم أيضاً شوارع التفافيّة جديدة، ستسمّى "التفافي حوارة" و"التفافي بيت أمّر" و"التفافي العروب"، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع شارع 55 من شارع 6 حتى شارع 60.