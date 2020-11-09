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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:11

كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟

كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
وذكر المصدر بأن أن الاجتماع الذى عقد لعدة ساعات حضره شخصيات دبلوماسية استدعاها ولي العهد محمد بن سلمان للحضور بشكل عاجل؛ ومن بين الحضور الاميرة ريما بنت بندر السفيرة الحالية للسعودية في امريكا ، وذلك لتفادى أزمة دبلوماسية مع الرئيس الجديد.
 
وفي سياق متصل فقد افاد المصدر بأن المملكة قد تأخرت بتقديم التهنئة للرئيس الجديد وذلك نظرا للتباحث حول كيفية التعامل معه .

وكانت قد سارعت قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان لتهنئة الرئيس الأمريكي الجديد، وظلت السعودية صامتة حتى وقت متأخر من ليلة الاثنين.
 
وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية بأنه جاء في التهنئة التي قدمها الديوان الملكي السعودي : إن الملك سلمان ونجله بعثا بتهنئة إلى جو بايدن بعدفوزه بالانتخابات الامريكية إضافة إلى نائبته كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع افضى إلى عدة قرارات اهمها التزام السفيرة السعودية في امريكا بالصمت تجاه تصريحات جو بايدن وتجنب مقابلة وسائل الاعلام الامريكية.

ويذكر أنه كانت قد راهنت السعودية والامارات على انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا وصُدمت بالنتائج التي كشفتها الانتخابات بتقدم الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري.

وفي الايام الاخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية " جو بايدن" عن السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان والتي توعد بمحاسبتها على جرائمها البشعة، بالتزامن مع التقدم الكبير لـ"بايدن"، على منافسه الجمهوري "دونالد ترامب" وقرب تسلمه الرئاسة.
رقم : 896821
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