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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:14

علييف: الجيش الأذربيجاني "حرر" 23 قرية في محيط قره باغ

علييف: الجيش الأذربيجاني "حرر" 23 قرية في محيط قره باغ
أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الاثنين، عن استعادة القوات الوطنية السيطرة على 23 قرية تقع في ست محافظات تحيط بإقليم قره باغ.

وكتب علييف على صفحته في "تويتر" إن الجيش الأذربيجاني "حرر من الاحتلال قرى قوبو ديلاغاردا ويال بير أحمدلي ويوخاري ياغليوند وديلاغاردا وسيد محمودلو وعلي عسكرلي بمحافظة فضولي، وقرى دميرجيلر وجاناقجي ومددكند وسيغناق بمحافظة خوجالي، وقرى سوسانليق ودومي وتوغ وآكاكو وآزيخ بمحافظة خوجاوند، وقرى حسينآليلر وسيودلو وآشاغي سيريك بمحافظة جبرائيل وقرى يوخاري مولو وآشاغي مولو وخوجيك بمحافظة قوبادلي وقريتي كجيكلي وأوردكلي بمحافظة زنقيلان".

ومنذ 27 أغسطس، تواصل أذربيجان الهجوم الهادف، وفقا لباكو، إلى "تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا"، والتي تشمل منطقة قره باغ ذا الأغلبية الأرمنية وسبع مناطق محيطة بها، وهي أراض فقدت أذربيجان السيطرة عليها جراء النزاع المسلح الأرمني الأذري في سنوات 1992-1994.

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالتصعيد العسكري في المنطقة.
رقم : 896822
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