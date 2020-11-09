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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:46

البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع كيان الإحتلال بشأن الخدمات الجوية

البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع كيان الإحتلال بشأن الخدمات الجوية
وافقت الحكومة البحرينية، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم مع الكيان الإسرائيلي، بشأن الخدمات الجوية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين الحكومة البحرينية والكيان الإسرائيلي، بشأن الخدمات الجوية.

ووقعت البحرين والكيان الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول بيانا مشتركا لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات، بينهما خلال زيارة وفد إسرائيلي أمريكي إلى المنامة.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقعت البحرين والكيان الإسرائيلي، قبل أيام اتفاقا في مجال الطيران، يقضي بتسيير رحلات بين تل أبيب والمنامة، بحسب الإعلام الصهيوني.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الاتفاق ينص على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعية بين مطار البحرين بالمنامة وابن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين ومدينة إيلات الإسرائيلية.

كما ينص الاتفاق على تسيير كل الطرفين 5 رحلات شحن جوي أسبوعيا، وفق المصدر ذاته.

وفي 13 أغسطس/آب 2020، توصل أبوظبي وتل أبيب، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويوم 11 ایلول/سبتمبر 2020، توصل الاحتلال الإسرائيلي والبحرين الى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما .

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 896840
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