استشهاد وجرح 8 عناصر للحشد الشعبي بانفجار عبوة في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، استشهاد منتسبين اثنين وجرح 6 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ، أن "منتسبين اثنين استشهدا وجرح 6 آخرون من الحشد الشعبي خلال انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك".



وأضاف البيان، أن "أحد المنتسبين من مديرية شرطة النفط، وأخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي"، مشيرا إلى "جرح 6 آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة 52 في انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى لواء المشاة 52 التابع إلى الفرقة 14 في قرية بلكانة بمحافظة كركوك".