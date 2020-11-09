أحدث العناوين :
هبة قطرية للبنان في إطار مكافحة كورونا
استشهاد وجرح 8 عناصر للحشد الشعبي بانفجار عبوة في كركوك
الرئيس الأمريكي يعلن إقالة وزير الدفاع
الأسد وبوتين يرسمان مستقبل سوريا
لماذا تستميت أمريكا من أجل إفشال مؤتمر اللاجئين السوريين؟
ما هي نتائج الاجتماع العراقي السعودي للتعاون المشترك؟
بالتفاصيل.. تحديد مدة الخدمة الاحتياطية في خدمة العلم بسوريا
البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع كيان الإحتلال بشأن الخدمات الجوية
ماذا يفعل الجيش التركي قرب قرية جنطل السورية؟!
مئات القتلى في معارک إقليم تيغراي بإثيوبيا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
9 November 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:24
هبة قطرية للبنان في إطار مكافحة كورونا
افادت مصادر أن السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر اتصل بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وابلغه ان دولة قطر ستقدم مستشفيين ميدانيين الاول لمنطقة صور سعته ٥٠٠ سرير وآخر لمنطقة الشمال - طرابلس سعته ايضا ٥٠٠ سرير.
رقم :
896852
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع
الخارجية الإيرانية : لا يمكن شراء الأمن في المنطقة
9 تشرين الثاني 2020
جيران إيران ومشكلة عدم الاتعاظ المزمن من تجارب التاريخ
9 تشرين الثاني 2020
لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال ولا للتطبيع
9 تشرين الثاني 2020
إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
9 تشرين الثاني 2020
روحاني: سياسات أميركا الخاطئة كبّدت العالم الكثير من الأضرار
9 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: الوضع في اميركا وكلامهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية
7 تشرين الثاني 2020
لن نسمح بتواجد الارهابيين التكفيريين قرب حدودنا
7 تشرين الثاني 2020
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
7 تشرين الثاني 2020
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
7 تشرين الثاني 2020
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
7 تشرين الثاني 2020
هكذا تودع ايران ترامب
7 تشرين الثاني 2020
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
7 تشرين الثاني 2020
أحدث العناوين
هبة قطرية للبنان في إطار مكافحة كورونا
استشهاد وجرح 8 عناصر للحشد الشعبي بانفجار عبوة في كركوك
الرئيس الأمريكي يعلن إقالة وزير الدفاع
الأسد وبوتين يرسمان مستقبل سوريا
لماذا تستميت أمريكا من أجل إفشال مؤتمر اللاجئين السوريين؟
ما هي نتائج الاجتماع العراقي السعودي للتعاون المشترك؟
بالتفاصيل.. تحديد مدة الخدمة الاحتياطية في خدمة العلم بسوريا
البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع كيان الإحتلال بشأن الخدمات الجوية
ماذا يفعل الجيش التركي قرب قرية جنطل السورية؟!
مئات القتلى في معارک إقليم تيغراي بإثيوبيا
وزير الداخلية الايراني يعلن بدء الفحص العام وزيادة نسبة الاختبارات
إصابة 3 مواطنين جراء قذائف ألقاها طيران العدوان في الحديدة
كيف يهدد بايدن مكاسب الإمارات من التطبيع مع "إسرائيل"؟
علييف: الجيش الأذربيجاني "حرر" 23 قرية في محيط قره باغ
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة الرضوانية
خطة الاحتلال لإنشاء شبكة مواصلات بين المستوطنات في الضفة
تفاصيل ما دار بين الاسد وبوتين خلال لقائهما عبر الفيديوكونفرانس
لن تتراجع عن محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني
مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن آملا بإنهاء الوباء
الأكثر قراءة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الحشد الشعبي يطيح بقيادي بارز في ‘‘داعش‘‘ داخل النجف الاشرف
وزير سوري: لدى الحكومة دراسات متعددة لتحسين المستوى المعيشي
سفك دماء وازهاق ارواح بذمة رئيس 'مأزوم'..
ليقرأ الاماراتيون هذا الخبر
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
نواب: القوات الاميركية تواصل انتهاكاتها وجرائمها في العراق
الجيش التركي يستقدم تعزيزات إلى قرى محاذية للطريق M4
هجوم إرهابي وسط فيينا وأنباء عن مقتل عدة أشخاص
هنية يكشف عن خطة تحرك لمواجهة ‘‘مثلث الشر‘‘
إسبانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا
لافروف: يوجد 2000 مسلح من الشرق الأوسط في قره باغ
لبنان.. تسجيل 15 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا
‘‘قسد‘‘ تختطف 10 مدنيين في الجزيرة السورية
العراق: سماع دوي انفجار في بغداد.. ومصدر يكشف طبيعته
لبنان: تسجيل 9 وفيات و1888 إصابة جديدة بكورونا
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا يحمل سكينا في باريس
الصحة الفلسطينية تعلن عن 3 وفيات و734 إصابة جديدة بـ"كورونا"
الأعرجي يكشف عن ’مخطط’ دولي خطير لاستهداف العراق
6 أصوات تفصل بايدن من الفوز بالسباق الرئاسي
الأخبار الساخنة
اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
الأكثر بحثًا
علماء السنة في ايران: العلاقات الاماراتية -الصهيونية أوجعت قلوب المسلمين
المعارض المصري 'محمد علي' يدعو الى التظاهر في 20 سبتمبر
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
مسؤول من اللاذقية: الوضع مأساوي.. وأياد خفية وراء الحرائق
اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)