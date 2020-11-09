هبة قطرية للبنان في إطار مكافحة كورونا

افادت مصادر أن السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر اتصل بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وابلغه ان دولة قطر ستقدم مستشفيين ميدانيين الاول لمنطقة صور سعته ٥٠٠ سرير وآخر لمنطقة الشمال - طرابلس سعته ايضا ٥٠٠ سرير.