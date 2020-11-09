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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:03

وسط تحذير ايراني...الغموض يسيطر على استمرار المعارك في قره باغ

وسط تحذير ايراني...الغموض يسيطر على استمرار المعارك في قره باغ
وفي هذا الصدد قالت وزارة الدفاع الارمينية انه تم شن هجوم مكثف على المنطقة وأن القوات الاذربيجانية تراجعت فيها.

 وان صحت الانباء الواردة من اذربيجان عن انتزاعها السيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية فيعد ذلك انتصارا كبيرا بعد ستة اسابيع من المعارك في قره باغ.

واعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ان قوات بلاده سيطرت على ثلاث وعشرين قرية تقع في ست محافظات في قره باغ.
 
ومنذ بداية المعارك في اب، تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالتصعيد العسكري في المنطقة واستهداف المدنيين. في وقت اعلنت فيه وزارة الدفاع في قره باغ، مقتل اربعة واربعين من جودها، لترتفع حصيلة ضحاياها من العسكريين إلى اكثر من الف ومئتين وعشرين قتيلا.
 
واضافت ان قواتها تخوض قتالا عنيفا، وانها نفذت مهمات عسكرية بنجاح، حرمت القوات الاذربيجانية من المبادرة.
 
من جهتها اعلنت ايران عن توجيهها انذارا لطرفي النزاع في قره باغ ، مؤكدة أنه سيتم التعامل بقوة مع أي خطأ يرتكب تجاه الاجواء الايرانية.

فيما اجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين واقترح فيها تشكيل مجموعة عمل لتسوية النزاع حول قره باغ.
 
وبحسب مصادر دبلوماسية فان بوتين رحب باقتراح اردوغان، وأنه في الأيام المقبلة قد تتحول المفاوضات بشأن أزمة قره باغ إلى صيغة ثنائية تعمل خارج إطار عمل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
 
واضافت المصادر أن الفريق الجديد سيعمل على وضع ترتيبات ما بعد الهدنة وإجراء عملية التسوية السياسية.
 
رقم : 896864
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