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الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:27

لبنان:تسجيل 9 حالات وفاة و1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان:تسجيل 9 حالات وفاة و1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1139 إصابة جديدة وتسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليوم الاثنين.

وقد أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1139 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 94236 حالة.

كما أفادت الوزارة عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 723، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 797، من بينها 287 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 8481 فحصًا، فيما أُجري 1067 فحصًا في ​المطار​.

كما اعلن ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ ان "​لبنان​ سيكون من اول الدول التي ستسفيد من لقاح ​كورونا​، وقد تم تأمين كل المراسلات الضرورية بالتعاون مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​غازي وزني​ مع الجهات المعنية، والكمية الاولى تخص حوالي 15 بالمئة من سكان لبنان.

واعلن حسن في حديث تلفزيوني، ان قطر ستقدم مشفى ميداني للشمال في طرابلس عبارة عن 500 سرير مجهز وخاص بكورونا، ومستشفى ميداني اخر عبارة عن 500 سرير ايضا خاص بكورونا لمدينة صور ومنطقتها. ولفت الى ان الاقفال سيستثنى منه المرافق البحرية والجوية والبرية من قرار الاقفال، ومجلس الدفاع الاعلى يتخذ القرار النهائي غدا.
رقم : 896875
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