عبد اللهيان: أمن افغانستان من أمننا والمنطقة

عدّ مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران والمدير العام لدائرة الشؤون الدولية البرلمانية حسين أمير عبداللهيان أمن افغانستان من أمن ايران والمنطقة.



واشار عبد اللهيان، في تصريحه خلال استقباله المبعوث الخاص للامم المتحدة في الشأن الافغاني دبورا لاينز الى الدعم الايراني المستمر للشعب الافغاني والصديق والشقيق والمرتبة المهمة لهذا البلد على صعيد السياسة الخارجية الايرانية، موضحاً: ان اجتياز افغانستان للاوضاع الراهنة أمر ممكن بالتأكيد من خلال التعاون بين بلدان الجوار وذات التأثير في المنطقة وكذلك اللاعبين الدوليين.



وأكد على ضرورة صون الدستور الافغاني والبنى الديمقراطية القائمة في سياق المفاوضات بين الفصائل الافغانية.



وأعرب عن أسفه لاستغلال اميركا لاوضاع افغانستان حيث ان بعض العسكريين الاميركيين يمارسون تهريب المخدرات بشكل واسع عبر مطار بغرام فيما يقدمون أنفسهم كحماة للسلام.



وأكد على دعم طهران للامم المتحدة بهدف ارساء الامن والسلام والرفاهية في هذا البلد المهم والجار.



واشار الى انعقاد ثلاث اجتماعات برلمانية لبلدان الجوار الافغاني في اسلام اباد وطهران واسطنبول، لافتا الى ان رؤساء البرلمانات والنواب في بلدان الجوار يضطلعون بجزء كبير من مهمة دعم عملية السلام والاستقرار والامن في هذا البلد.