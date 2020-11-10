ظريف: سنتباحث في اسلام اباد حول توطيد العلاقات والشؤون الاقليمية

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان زيارته المقبلة لاسلام اباد ستتضمن لقاءات مع رئيس الوزراء ونظيره وقائد الجيش في هذا البلد للتباحث حول توطيد العلاقات والشؤون الاقليمية.



وكتب محمدجواد ظریف، في تغريدة على موقع تويتر مساء الاثنين عشية زيارته لاسلام اباد: ان محادثات على مستوى رفيع مع رئيس الوزراء عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال باجوا في باكستان يوم غد.



وأضاف: إن هذه اللقاءات ستتم عقب مراسم تكريم ذكرى اقبال لاهوري الباحث الاسلامي والشاعر الكبير والداعي الى الوحدة بين المسلمين حيث وطد العلاقات بين الشعبين الايراني والباكستاني.