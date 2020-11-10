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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 08:30

ايران تؤكد ضرورة محاكمة قتلة الشهيد القائد سليماني

ايران تؤكد ضرورة محاكمة قتلة الشهيد القائد سليماني
قال مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع الـ 36 لدراسة الاوضاع العالمية لحقوق الانسان من قبل منظمة الامم المتحدة، مخاطبا الوفد الاميركي "حاكموا قتلة الشهيد القائد قاسم سليماني وانهوا الانتهاك السافر لحقوق الانسان من قبل اميركا".

وفي كلمته خلال اجتماع دراسة حقوق الانسان في اميركا، اشار مستشار حقوق الانسان في الممثلية الايرانية لدى جنيف محمد ساداتي نجاد، الى التاريخ الطويل للانتهاك الجاد لحقوق الانسان في اميركا، مقترحا على واشنطن وقف ممارساتها هذه والعمل على التعويض عنها.

وقدم المندوب الايراني 9 توصيات للوفد الاميركي كالتالي:

1-انهوا القتل الاعتباطي والممنهج بواسطة الطائرات المسيّرة. سلموا قتلة المواطنين الايرانيين الخمسة ومنهم الشهيد سليماني بطل مكافحة الارهاب الى العدالة. انهوا الانتهاك السافر لحقوق الانسان من قبل اميركا.

2-اعملوا عبر اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة، على انهاء التمييز العنصري ضد الاقليات ومنهم الاميركيين من اصول افريقية.

3-انهوا الاجراءات التعسفية واجراءات الحظر احادية الجانب ضد سائر الشعوب والتي تترافق مع الانتهاك الجاد والواسع لحقوق الانسان.

4-تعاونوا مع المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان حول التداعيات السلبية للاجراءات التعسفية احادية الجانب على التمتع بحقوق الانسان.

5-انهوا الاعتقالات الاعتباطية للايرانيين بتهم مزيفة مثل خرق اجراءات الحظر الاميركية اللاشرعية.

6-انهوا المشاركة في جرائم القوات السعودية ضد الشعب اليمني وجرائم الكيان الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.

7-اوقفوا بيع السلاح للسعودية والكيان الاسرائيلي.

8-تعاونوا مع محكمة الجزاء الدولية للبت في جرائم الحرب المرتكبة من قبل لقوات العسكرية الاميركية في افغانستان.

9-انهوا فصل الاطفال عن والديهم المهاجرين ووضعهم داخل الاقفاص.

ووفقا لهذا التقرير فان عددا كبيرا من الوفود المشاركة في الاجتماع اعربوا عن قلقهم من الانتهاك الممنهج لحقوق الاقليات خاصة السود في اميركا.
رقم : 896915
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