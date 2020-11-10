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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:30

برلماني ارمني ايراني: الاساءة الى اي نبي مرفوضة

برلماني ارمني ايراني: الاساءة الى اي نبي مرفوضة
اكد النائب عن ارمن الجنوب واصفهان في مجلس الشورى الاسلامي الايراني روبرت بكلريان بان الاساءة الى اي نبي كان مرفوضة.

وقال بكلريان في تصريحه الاثنين خلال ندوة عقدت عبر الاجواء الافتراضية بعنوان "التقريب بين الاديان الابراهيمية في السلام والعدالة العالمية": ان الاساءة الى اي نبي مرفوضة.

واشار الى المضايقات التي يتعرض لها المسلمون في اوروبا وقال: المجتمع الاسلامي في سويسرا لا يمكنه ان يعمل بحرية كما شوهد ان المسلمين في النمسا يبحثون عن مكان خفي لاقامة الصلاة والاجتماع معا.

واشار الى التعايش السلمي بوئام بين المسيحيين الارمن والمسلمين في ايران والذي يمتد الى مئات السنين واضاف: ان كان الارمن قد توجهوا للجبهة (خلال فترة الحرب المفروضة  1980-1988) فذلك يعود لحبهم لوطنهم وتعايشهم السلمي مع المسلمين على مدى قرون.     

واضاف: انه في اصفهان وبالتحديد بشان كنيسة "وانك" يؤكد البعض انه لو لم نكن نحن المسيحيون نشعر بالسلام والامان لما كان بامكاننا ان نبدع مثل هذا الاثر التاريخي القيم.

وتابع النائب بكلريان: لو لم نكن في تواصل مع سائر المواطنين المسلمين لما راينا خوض الارمن مجالات مثل الرياضة والفن والادب والعلوم وغير ذلك من الامور ومن جانب اخر لو لم يكن المجتمع مرحبا بهم لما جرى مثل هذا التفاعل في حين نرى القضايا العنصرية بلغت اعلى مستوياتها في الكثير من الدول.

وحول الحرب بين جمهورية اذربيجان وارمينيا في منطقة قرة باغ قال: انه مثلما صرح كبار مسؤولي الكيان الصهيوني فان الهدف من الحرب بين ارمينيا واذربيجان هو ضرب ايران.

وحول طبيعة العلاقة مع اميركا قال: يمكن القول من جانب بان اميركا لا تريد نظام الجمهورية الاسلامية في ايران ولكن من المحتمل ان تقع احداث في المنطقة تكون فيها اميركا بحاجة الى ايران ومن جانب اخر فقد بلغنا نحن مرحلة الاقتدار الدفاعي وليس بامكانهم تجاهلنا.

واعتبر ان هدف اميركا او حتى بعض الجيران هو تقويض الجمهورية الاسلامية في ايران او اضعافها الا ان النهج الذي يتخذونه يتباين حسب المراحل الزمنية المختلفة واضاف: انه في مراحل معينة ساهمت ايران بحل قضايا بالمنطقة مثل العراق وافغانستان وتحقيق انفراجة فيها ولكن بعد يومين من ذلك راينا بوش وقد اعلن بان ايران هي "محور الشر" حسب زعمه.
رقم : 896934
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