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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:13
على وقع الاحتجاجات..

رئيس وزراء أرمينيا يقول إنه في البلاد ويواصل أداء مهامه

رئيس وزراء أرمينيا يقول إنه في البلاد ويواصل أداء مهامه
أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان صباح اليوم الثلاثاء، أنه موجود في البلاد ويواصل أداء مهام منصبه، وذلك تزامنا مع احتجاجات عارمة في البلاد رفضا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف باشينيان في منشور على صفحته في "فيسبوك": "كل من يثق بي، يجب أن يستعد للنضال".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء وسط استمرات الاضطرابات في يريفان على خلفية موافقة الحكومة على اتفاق قره باغ، حيث اقتحم محتجون مبنى البرلمان، مطالبين باستقالة باشينيان وإلغاء الاتفاق.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء، أنه لم يكن أمامه حل آخر سوى التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وأشار إلى أن الحرب حصدت الكثير من الضحايا خلال 47 يوما، لذا يجب مواصلة النضال لكن بطريقة أخرى.

وأعرب عن اعتذاره للشعب لعدم القدرة على مواصلة الحرب، وأضاف: "اليوم يجب وقف سيناريو تدهور الأوضاع إلى الأسوأ".

وتابع: "الكل سيحاسب حسب موقع مسؤوليته عما يجري وجرى وحتى أنا"، داعيا إلى التزام النظام وعدم الانجرار إلى أي أعمال شغب.
رقم : 896945
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