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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:20

طوكيو تستبعد تغيير موقف واشنطن تجاه الصين مع فوز بايدن

طوكيو تستبعد تغيير موقف واشنطن تجاه الصين مع فوز بايدن
قال وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، إن حكومة بلاده تعتقد أن فوز جو_بايدن المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لن يخفف من موقف واشنطن تجاه الصين.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم: "يتمسك الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، بمواقف صلبة جدا تجاه الصين. لذلك، نحن لا نعتقد أنه ستكون هناك تغييرات جوهرية رئيسية، في سياسة الولايات المتحدة في هذا الاتجاه".

في عهد ترامب، بدأت الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط جدية على الصين، وخاصة في المسائل التجارية والاقتصادية.

وفي يناير من العام الجاري، تم توقيع اتفاقية بين البلدين، وافقت بموجبها الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 76.7 مليار دولار خلال العام الأول وبمقدار 123.3 مليار دولار خلال العام الثاني من سريان الوثيقة.

بعد ذلك، شدد ترامب عدة مرات، على أن واشنطن ستبني علاقاتها اللاحقة مع بكين، مع الأخذ في الاعتبار، الطريقة التي تنفذ بها الصين اتفاقية يناير.

وبالإشارة الى أن حملة جو بايدن تؤكد أن ترامب أضعف موقف أميركا نسبة إلى الصين على 4 جبهات أساسية، وترى أن ترامب قد غض الطرف عن انتهاكات الصين لحقوق الانسان، وقوّض تحالفات أميركا الخارجية، وانتقد الحلفاء التاريخيين لواشنطن، واقترب وعبّر عن احترامه الكثير من الطغاة حول العالم، وأسهم في تدهور المؤسسات الأميركية والبنية التحتية.

ويقول توني بلينكن مستشار بايدن للسياسة الخارجية، إن "الولايات المتحدة ضعفت، والصين أصبحت أقوى بسبب الرئيس ترامب".

وفي ندوة بحثية عقدها معهد "أسبن"، أكد بلينكن أن "من شأن رئاسة بايدن أن تعيد لأميركا ريادتها في المواجهة مع الصين" حسب تعبيره.
رقم : 896948
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