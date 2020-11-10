عملية عسكرية مشتركة كبرى تنطلق غرب العراق

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية موسعة مشتركة بين الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري تتركز على 14 محور رئيس تستهدف مناطق عدة مهمة في صحراء غرب الأنبار لتطهيرها بالكامل.



وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان له إنه" بتوجيه من العمليات المشتركة وقيادة الحشد الشعبي أنطلقت صباح هذا اليوم في الساعة 600 عملية موسعة كبرى تتركز على أربعة عشر محور رئيس في صحراء غرب الأنبار بمشاركة الجيش المتمثلة بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية وكذلك ألوية الحشد الشعبي منها (١٣ - ١٧-١٨-١٩-٣٧) بالإضافة للحشد العشائري وكافة المديريات الساندة في هيئة الحشد".



وأضاف مصلح، أن "العملية سوف تستمر لعدة أيام متتالية تستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار لتفتيشها وملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية المتواجدين في تلك المناطق".



وأشار قائد العمليات، إلى أن "العملية تسير وفق اهداف محددة سابقا وفق معلومات استخبارية دقيقة وستكون قاصمة لظهر الخلايا الارهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة".